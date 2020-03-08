السعودية تعلن تفعيل «الدراسة عن بعد» خلال مدة التعليق

أعلن وزير التعليم السعودي، حمد بن محمد آل الشيخ، عن تفعيل «الدراسة عن بعد» خلال مدة تعليق الدراسة، التي أقرتها المملكة بدءًا من الغد.

وأشار وزير التعليم السعودي إلى أن تعليق الدراسة خطوة احترازية؛ لمنع انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، موضحًا أن التعليق يشمل الطلبة والمعلمين والإداريين.

ولفت إلى أن هناك تقييمًا يوميًا وأسبوعيًا قبل العودة للدراسة، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها، مساء الأحد.

وقررت المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، تعليق الدراسة في جميع مدارس ومؤسسات التعليم في السعودية كافة في البلاد، اعتبارًا من الغد.

وكانت وزارة الصحة السعودية قد أعلنت، اليوم الأحد، تسجيل أربع إصابات جديدة مؤكدة بفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19».

ووصل العدد الإجمالي للوفيات في الصين بسبب «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الأحد، إلى أكثر من 3097 حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس حول العالم أكثر من 106 ألف إصابة.