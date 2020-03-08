«نماء» تطلق أحدث مشاريعها الإدارية على مساحة 1800 متر مربع

أطلقت شركة نماء للتطوير والاستثمار العقارى أحدث مشروعاتها الإدارية «3%» «ثرى برسنت» على مساحة 1800 متر مربع.

يقع المشروع بمنطقة الزمالك (بمبنى ايكونيا المملوك للجامعة الأمريكية)، والذى يعد وجهة متميزة فى المنطقة الغربية من العاصمة، ثم يأتى تصميم برنامج تفاعلى يساعد رواد الأعمال فى مشاركة أفكارهم والعمل على تنفيذها مستقبلا ــ تبعا لتصريحات حنان حلمى الرئيس التنفيذى للمشروع.

أضافت أنهم يأخذون على عاتقهم كجزء من الاستراتيجية العامة لشركة نماء تزويد رواد الأعمال والقادة فى الشركات متعددة الجنسيات بالخدمات الإداريه المناسبة، والدعم الذى يحتاجونه للوصول إلى أهداف أعمالهم، لافتة إلى أن تحقيق ذلك يتطلب اولا اختيار مكان يسهل الوصول إليه، وتصميم متميز لجذب قادة الصناعة ليكونوا جزءًا من هذا المجتمع

وأوضحت المدير التنفيذى للمشروع أن «3٪» «ثرى برسنت» يقدم العضويات لرواد الأعمال وأعضاء مؤسسات الشركات متعددة الجنسيات، وقد تتراوح هذه العضوية من مكتب مشترك إلى مساحة إدارية مخصصة، ويمكن أن تشمل أيضًا أعضاء زائرين للأماكن المشتركة بالمكان ليكونوا جزءا من هذا التجمع.

أضافت أن نماء لديها خطة توسعية طموح، حيث ندرس تطوير فروع أخرى فى القاهرة الجديدة وفى الشيخ زايد بحلول العام المقبل، بالإضافة إلى دراسة النمو فى محافظات مصر بحيث يتمتع العضو فى 3٪ باستخدام أى من فروعنا المستقبلية فى جميع أنحاء الجمهورية.