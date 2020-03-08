«عوده ــ مصر» يفتتح فرعى «مطار القاهرة الدولى» و«كفر الشيخ»

افتتح بنك «عوده ـ مصر» فرعا للبنك فى مطار القاهرة الدولى، وآخر فى محافظة كفر الشيخ، وتضم حاليا شبكة فروع البنك 54 فرعا (منها 3 فروع تقدم خدمات ومنتجات الصيرفة الإسلامية)، وصاحبت الزيادة فى عدد الفروع زيادة فى عدد ماكينات الصراف الآلى التى وصلت عددها إلى 168 ماكينة فى فبراير 2020.

ويعمل بنك عوده ــ حسب محمد بدير العضو المنتدب للبنك ــ على تعزيز الخدمات المصرفية للمستثمرين وتسهيل إجراءات المدفوعات الحكومية الإلكترونية للاستيراد والتصدير من خلال حلول مصرفية متكاملة.

ويخدم فرع المطار المصدرين والمستوردين طوال أيام الأسبوع، ويقدم خدمات المدفوعات الحكومية مثل النافذة الموحدة والجمارك والضرائب وغيرها من المدفوعات لخدمة المستثمرين.

وأضاف بدير أن افتتاح البنك لعدد من الفروع الجديدة يأتى فى سياق تطبيق بنك عوده ــ مصر لمبدأ الشمول المالى الذى يرمى إلى ضم شرائح جديدة من المجتمع فى القطاع المصرفى.