وزير القوى العاملة يكرم 35 عاملة بقطاع الفنادق بمناسبة اليوم العالمى للمرأة

كرَّم وزير القوى العاملة محمد سعفان اليوم الأحد، 35 عاملة بإحدى المجموعات العاملة في قطاع الفنادق؛ حيث منح 27 منهن شهادة التخرج من برنامج مشروع تمكين المرأة في إطار التنمية المستدامة 2030، فضلا عن 8 دروع وشهادات تقدير للنماذج المشرفة للعاملات المثاليات تكريمًا لهن لما بذلنه من جهد وعملهن بشكل دؤوب لخدمة الفنادق، والنزلاء طوال العام، فضلا عن منح درع الفندق للدكتورة رشا عياد راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وذلك بحضور ديتر فرانكي المدير العام لمجموعة الفنادق، وناصر عصام الدين فضلي المدير الإقليمي للموارد البشرية.

وقال الوزير - في كلمته خلال مشاركته في الاحتفال بيوم المرأة العالمي وتكريم العاملات المثاليات - إن تكريم الخريجات من مشروع مبادرة تمكين المرأة المصرية، يأتي في إطار الاهتمام بالتطوير الوظيفي وتقديم الدعم الذي يحتجنه لتحقيق طموحاتهن في اتخاذ خطوات مستقبلية في حياتهن المهنية بهدف زيادة التوازن بين الجنسين في صناعة الفنادق والسياحة، فضلا عن تكريم العاملات بالفندق حرصا من الوزارة على التواصل مع جميع عمال مصر في مختلف مواقع العمل، متمنيا للجميع التوفيق علي المجهودات التي بذلوها خلال العام المنصرم، مؤكدا أن عام 2020 سيكون عام الخير للمصريين، وسوف تجني مصر ثمار الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ برنامجه منذ أكثر من أربع سنوات.

وشدد على دور المرأة الفاعل في المجتمع المصري، بما تحمله على عاتقها من مسؤوليات كبيرة نحو أسرتها وعملها ووطنها، بما يجعلها اللبنة الأولى لبناء الوطن، والنواة الرئيسة في عملية البناء والتنمية للمجتمع المصري، الأمر الذي يدفع للقول بثقةٍ تامة أن المرأة المصرية هي كل المجتمع وليس نصفه.

وأضاف وزير القوي العاملة: "نظرًا لدور المرأة الفاعل في المجتمع قررنا إنشاء وحدة لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصاديًا والتوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، وضمان حمايتها في إطار تحقيق خطة التنمية المستدامة 2030، نظرًا لما تمثله المرأة المصرية باعتبارها الركن الأساسي في المجتمع المصري".

وأشار إلى أن المرأة أصبحت الآن لا يوجد أمامها مستحيل، فهي دخلت جميع المجالات، وعملت في كل الوظائف، ونالت العديد من التكريمات، مثلها مثل الرجل في مجتمعنا المصري، مشددا على أن تلك المساواة التي حرصت القيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي على الاهتمام بها وإعطائها حقها وتمثيلها في نواحي العمل المختلفة جاءت جلية في الخطة الاستراتيجية للتنمية المستدامة 2030.

وفي ختام كلمته، قدم وزير القوي العاملة خالص شكره للمرأة المصرية على قيامها بدورها المنوط بها في بناء الدولة المصرية على أكمل وأتم وجه يكون، مؤكداً أ نه لا يوجد في المجتمع من يخاف على الدولة المصرية أكثر من المرأة، لبحثها الدائم عن الأمان.

وفي نفس السياق، أكد ناصر فضلي المدير الإقليمي للموارد البشرية بالفندق، دور المرأة المصرية العظيمة، صوت وضمير الأمة والحارس على وجدان الوطن، مشدد على أن سعادته اليوم تكتمل وهو يشاهد تلك النماذج المشرفة والعلامات المضيئة من زميلاته، اللاتي يمثلن المرأة المصرية التي كانت وما زالت حالة فريدة تحمل طابعها الخاص، وتحمل بين طياتها البسيطة تفاصيل عظيمة؛ فذلك الحنان المتدفق الذي يحمل الدفء والأمان تخالطه القوة والإصرار والإرادة لدفع مسيرة العمل الوطني والإنساني.