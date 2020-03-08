 الصين تطبق ارتداء ضباط الشرطة لـ«خوذات ذكية» للمساعدة في الكشف عن الكورونا - بوابة الشروق
الأحد 8 مارس 2020 9:58 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل يستطيع الأهلي والزمالك الصعود لنصف نهائي أفريقيا؟
النتـائـج تصويت

الصين تطبق ارتداء ضباط الشرطة لـ«خوذات ذكية» للمساعدة في الكشف عن الكورونا

علم الصين
علم الصين
أ ش أ
نشر فى : الأحد 8 مارس 2020 - 9:53 ص | آخر تحديث : الأحد 8 مارس 2020 - 9:53 ص

بدأت السلطات الصينية في تطبيق ارتداء ضباط الشرطة لـ"خوذات ذكية" متصلة بشبكة الإنترنت، يمكنها أن تقوم بقياس درجات حرارة المشاة تلقائيًا أثناء قيامهم بدوريات في الشوارع للمساعدة في الكشف عن الكورونا.

وأورد موقع "سوشيال نيوز" الهندى أن علماء صينيين تمكنوا من تصميم "خوذة ذكية" يمكنها المساعدة فى تحديد الأشخاص الذين يعانون من درجات حرارة غير طبيعية فى الحشود فى وقت قصير؛ مما يجعلها مفيدة في مكافحة الوباء.

وذكر الموقع أن "الخوذة الذكية" تفحص المارة لمعرفة ما إذا كانت درجات حرارة أجسامهم أعلى من 37.3 درجة مئوية، كما تحتوي الخوذة على كاميرا تعمل بالأشعة تحت الحمراء، والتي ستصدر "ناقوس الخطر" إذا كان لأي شخص في دائرة نصف قطرها 5 أمتار حمى وهو أحد الأعراض الشائعة للوباء.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك