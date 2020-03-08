السودان يدعو الخزانة الأمريكية إلى المساهمة في رفع اسمه من قائمة الإرهاب

دعت وزيرة خارجية السودان أسماء عبد الله، وزارة الخزانة الأمريكية إلى المساهمة في رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وهو ما من شأنه حث البنوك والمؤسسات المالية على التعامل البنكي مع السودان وتسهيل التحويلات المالية؛ ما يسهم في دمج البلاد في النظام المالي الدولي وتسهيل الاستثمار.

واستقبلت وزيرة الخارجية السودانية، اليوم الأحد في الخرطوم، مارشال بلينغيسا مساعد وزير الخزانة الأمريكي المختص بالإرهاب والوفد المرافق له، حيث قدمت عرضا حول الأوضاع الاقتصادية بالسودان والإجراءات التي تتخذها الحكومة في سبيل الحد من معاناة المواطنين اليومية، كما استعرضت سير المفاوضات بين الحكومة والحركات المسلحة في جنوب السودان.

وذكرت وزارة الخارجية السودانية أن مساعد وزير الخزانة الأمريكي لشئون الإرهاب، أشاد بالتغييرات الإيجابية التي شهدها السودان، ودوره في مكافحة الإرهاب، وأكد دعم الإدارة الأمريكية للفترة الانتقالية.

ونوه بأن الإدارة الأمريكية قامت فعلاً برفع العقوبات الإقتصادية المفروضة على السودان، ولكن وجود اسم السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب هو الذي يحول دون تمكن السودان من إجراء التحويلات المالية مع المؤسسات المالية الدولية، معرباً عن أمله في أن يتم رفع إسم السودان من القائمة قريبا.