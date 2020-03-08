مسؤول سوداني: تدويل قضية سد النهضة يؤجل الحلول ولن يوقف المشروع

«بما أن أصل النهر من إثيوبيا فدع شعبها يأخذ احتياجاته ثم يذهب الباقي للسودان والمتبقى منها إلى مصر»

قال الأمين العام لهيئة الطاقة والتعدين والكهرباء والتنظيم السودانية، المهندس تيجاني آدم، إن "تدويل قضية سد النهضة لا يمكن أن يوقف المشروع، ولا يزيد ذلك إلا تعقيد الأمور وتأخير الحلول المتوقعة".

ويرى تيجاني، في تصريحات أدلى بها لوكالة الأنباء الإثيوبية، أن تدخل الأطراف الأخرى سيعقد الأمور بدلًا من تسهيل الحوار لحل المشكلات"، مضيفًا: "لذلك، أنا ضد تدويل هذا الملف".

وتابع المسؤول السوداني، قائلًا إن "تدويل قضية سد النهضة لا يفيد البلدان المعنية في هذا الشأن، وأن تدخل الأطراف الدولية في هذا الشان سيؤجل الحلول".

وأضاف: "إثيوبيا التي تبني السد، عليها حل الخلافات من خلال المحادثات الثلاثية فقط. فليكن الحديث بين البلدان الثلاثة، وأنا متأكد من أننا يمكن أن نصل إلى الحل الأمثل".

وبحسب ما نقلت الوكالة الإثيوبية، فقد زعم تيجاني بأن لأديس أبابا الحق الكامل في استغلال مواردها الطبيعية وبناء سدها، مضيفًا: "بما أن أصل النهر من إثيوبيا، فدع شعب إثيوبيا يأخذ احتياجاته، ثم يذهب الباقي إلى السودان والباقي يذهب إلى مصر.. هذه هي الحلول الصحيحة، لذلك ستصل الدول الثلاث إلى حل وسط".

وتابع: "يتعين على البلدان الثلاثة العمل معًا على نحو مناسب للاستفادة من سد النهضة لأنه أحد الإمكانات الطبيعية التي يمكن أن تلبي الطلب المتزايد على الكهرباء".

وقال المسؤول السوداني: "أنا متأكد من أنه بعد ملء السد لأول مرة، سيتدفق الماء كالمعتاد على مجراه الطبيعي، وبعد ذلك لن تكون هناك مشاكل".

وفي السياق نفسه، نقلت وكالة الأنباء الإثيوبية عن رئيس الوزراء آبي أحمد دعوته بوحدة الإثيوبيين لإنهاء مشروع سد النهضة، قائلًا إن "شجاعة الشعوب الإثيوبية تتمثل في إكمال سد النهضة الإثيوبي الكبير، وجعل إثيوبيا مصدرا للطاقة لجيرانها".