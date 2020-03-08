«مصر لإدارة الأصول العقارية» تتعاقد مع 5 جهات استشارية لتطوير «وسط البلد» بالشراكة مع القطاع الخاص

قال المهندس عبدالناصر طه ــ رئيس مجلس إدارة شركة مصر لادارة الاصول العقارية، التابعة لشركة مصر للتأمين القابضة ــ إن الشركة تعاقدت مع عدد من المكاتب الاستشارية للمشاركة فى تطوير منطقة وسط البلد.

«تعاقدنا مع عدة جهات لإعادة إحياء الأنشطة فى منطقة وسط البلد، منها شركة الإسماعيلية للتطوير العقارى، وسيجما، ومكتب جيه ال ال، وشركة الأولى للتمويل العقارى، والبنك الاوروبى لإعادة الإعمار» ــ قال طه، مشيرا إلى دراسات تجريها الشركة مع مطورين آخرين لتطوير العقارات التاريخية بنظام حق الانتفاع.

وتابع، أن عملية الطرح ستتضمن تعظيم الاستفادة من تعظيم هذه الأصول، على أن تشمل تحديد نسب ما بين القطاع الخاص وشركة مصر لإدارة الأصول العقارية.

وأضاف أن الشركة وقعت اتفاقية مع البنك الاوروبى لإعادة الإعمار لتمويل الدراسات اللازمة لتطوير العقارات ذات الطابع المعمارى، مشيرا إلى إمكانية مخاطبة البنك لتمويل عمليات التطوير لهذه العقارات.

وتمتلك «مصر لإدارة الاصول» 13 ألف وحدة، وعدد 400 مبنى، منها 200 مبنى بالإسكندرية، وقال طه: «جار إعداد مخطط لتطوير منطقة وسط البلد بالتنسيق مع رئاسة الجمهورية وعدة جهات مختلفة».

أضاف طه أن الشركة استحوذت على 9000 متر مربع من الوحدات العقارية التابعة لها والتى تم تأجيرها فى الماضى لصالح شركات تحت مظلة قانون الإيجار القديم، وذلك ضمن خطة مصر لادارة الاصول العقارية فى تنمية وتطوير الوحدات التى تمتلكها فى منطقة وسط البلد.

قال عبدالناصر طه، إنه من المتوقع تجهيز عدد من الملفات بمواصفات اقتصادية جاذبة لعرضها على مطورى القطاع الخاص والمهتمين بتنفيذ تلك المشروعات، بالتنسيق مع عدد من جهات الدولة، وعلى رأسها جهاز التنسيق الحضارى، موضحا أن الشراكة مع القطاع الخاص تعتمد على تطوير تلك الوحدات ورفع كفاءتها وتعظيم العوائد الإيجارية منها، على أن يشارك القطاع الخاص فى العوائد وفقا لنموذج مالى جار إعداده، قائلا «لا نية مطلقا لبيع أو التفريط فى أى عقارات تاريخية مملوكة للشركة».

تابع، أن الشركة خصصت ميزانية خلال العام الحالى للاستحواذ على أكبر عدد من الوحدات بعقارات وسط البلد والإسكندرية، وتعويض المستأجرين، حتى يمكنها تنفيذ أعمال التنمية المطلوبة، متوقعا أن يؤدى تفعيل قرار المحكمة الدستورية العليا بتحرير عقود الإيجار مع الشخصيات الاعتبارية المستأجرة سواء إداريًا أو تجاريًا مع عدم مد التعاقد، إلى تحسين عمليات الاستحواذ التى تقوم بها الشركة.