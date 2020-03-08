«المستقبل للتنمية العمرانية» تستكمل تفعيل دورها في المسئولية الاجتماعية بالتعاون مع «بهية»

تبرعت شركة المستقبل للتنمية العمرانية، المالك والمطور العام لمشروع "مستقبل سيتي"، لمؤسسة بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي، بشراء أجهزة Auto Clave Delta لتعقيم الأدوات الجراحية والمستلزمات الطبية، وأجهزة Ultrasonic علاج بالموجات فوق الصوتية.

وزار وفد من شركة المستقبل، المؤسسة تم خلالها مقابلة عدد من الحالات التي تستقبلها المؤسسة، وكذلك مقابلة عدد من المحاربات اللاتي تم شفاؤهن بالفعل.

ومن جهته، صرح المهندس عصام ناصف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المستقبل للتنمية العمرانية، بأن هذا التبرع يعد واحدا من أهم التبرعات التي أتمتها شركة المستقبل لضرورة الحفاظ على المرأة المصرية كونها أساس المجتمع المصري، وكذلك نظراً للنجاح الكبير الذي حققته مؤسسة بهية في الحد من عدد مريضات سرطان الثدي في مصر وكذلك حملات التوعية واسعة النطاق التي تنفذها المؤسسة لضرورة الكشف الدوري والمبكر للحد من نسبة المرض.

وناشد ناصف جميع مؤسسات القطاع الخاص للمشاركة في المبادرات المجتمعية كجزء من المسئولية الهامة لهذه المؤسسات تجاه المجتمع.

جدير بالذكر أن مؤسسة بهية نجحت منذ افتتاحها في مارس 2015 في استقبال أكثر من 39000 ألف سيدة ما بين فحص مبكر وآشعات وكشف أورام وعمل أكثر من 2500 عملية جراحية وعلاج 2000 سيدة بالعلاج الكيماوي و1500 مريضة بالعلاج الإشعاعي.

كما تعتزم مؤسسة بهية بدء تنفيذ فرعها الجديد بالشيخ زايد؛ لرفع معدلات الشفاء والقضاء على المرض في مصر.