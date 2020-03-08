لومالا وعيسى يقودان تشكيل بيراميدز أمام زاناكو

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أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل لاعبيه لمواجهة زاناكو بطل زامبيا في إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية.

ويستضيف بيراميدز نظيره نادي زاناكو في الثالثة عصر اليوم الأحد على استاد الدفاع الجوي في لقاء الإياب بعد الفوز ذهابا بثلاثية نظيفة.

وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:

حراسة المرمى: المهدي سليمان

خط الدفاع: ولفريد كانون - أحمد أيمن منصور - علي جبر - عمر جابر

خط الوسط: عبده لومالا - إسلام عيسى - أحمد توفيق - محمود حمادة - إيريك تراوري

خط الهجوم: محمد فاروق

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

أحمد دعدور- عبد الله السعيد - محمد حمدي - عبد الله بكري - جون أنطوي - دودو الجباس - محمد فتحي

وخرج من القائمة التونسي عمر العيوني، ونبيل عماد دونجا