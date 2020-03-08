قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن كل الحالات الأجنبية السلبية لفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، على الباخرة النيلية بالأقصر، يمكنهم مغادرة البلاد خلال 24 ساعة من التحليل السلبي.

وأضافت «زايد» في تصريحات لفضائية «Ten»، على هامش زيارتها لمحافظة الأقصر، اليوم الأحد، أن الحالات المصرية السلبية ستظل تحت الملاحظة لمدة 14 يومًا كإجراء وقائي، مؤكدة على استقرار أوضاع الإصابات.

وأشارت إلى أن الإصابات المكتشفة على المركب، والبالغ عددها 45 إصابة، حاملة للفيروس ولا تعاني من أعراض «كورونا»، موضحة أن اكتشاف الحالات يؤكد قوة التقصي في النظام المصري.

وأكدت وزيرة الصحة على أن «السياحة آمنة في مصر»، متوجهة برسالة للمخالطين والعاملين في مجال السياحة وأسرهم: «نقوم بترصد قوي وأنتم في أمان معنا ومع بعض هنعدي الفترة دي، يجب أن نكون حذرين في ردود أفعالنا وعدم المبالغة»، بحسب تعبيرها.

وتفقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار وزير الطيران المدني، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، صباح اليوم الأحد، فور وصولهم لمطار الأقصر الدولي، الحجر الصحي بالمطار، في إطار متابعة تطبيق خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».