خبراء دوليون: مؤتمر الأطباء العرب الـ45 منصة علمية لتبادل الخبرات بين الكوادر الطبية

أشاد خبراء دوليون ومتخصيين شاركوا في فعاليات المؤتمر السنوى ال"45 " لاتحاد الأطباء العرب - الذي عقد في القاهرة - بالجلسات والمناقشات التي أجريت خلال المؤتمر الذي استمر ثلاثة أيام، جيث جرى خلالها مناقشة عدة قضايا هامة ، وتبادل للخبرات العلمية والطبية بين المشاركين.



وقال رئيس المجلس الأعلى لاتحاد الأطباء العرب، الدكتور عمر عياش ، - في تصريح أدلى بها - إن المؤتمر السنوى لاتحاد الأطباء العرب الـ" 45" يكتسب خصوصية هذا العام ، خاصة مع انتشار فيروس "كورونا " في العديد من دول العالم.



وأوضح أن المؤتمر يعد بمثابة المنبر والمنصة الهامة لتبادل المعلومات بين المتخصصين والخبراء حول المستجدات المتعلقة بفيروس "كورونا" مؤكدا أن المؤتمر سيصدر توصيات هامة تتعلق بمواجهة الفيروس.



وفي سياق متصل، أكدت المستشار الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، جومانا هيرمز - التي شاركت في جلسة خاصة بالمؤتمر عن فيروس نقص المناعة المكتسب المسبب لمرض الإيدز- على أهمية المؤتمر، مشيرة إلى أن فعاليات المؤتمر تعمل على زيادة الوعي والقدرة لدى العاملين في المجال الصحي لمعرفة المشكلات التي تواجه المنظومة للعمل على حلها.



ومن جانبها، وصفت الدكتورة ريهام غلاب، مدرس وعضو المجلس العلمي لإدارة الازمات والكوارث الطبية في معهد "معتمد" المؤتمر بأنه مميز جدا، وجرى خلاله تبادل الخبرات والمعرفة والآراء.



وتحدثت غلاب في جلسة خاصة بالمؤتمر عن الاجراءت المطلوبة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد- 19)، و خريطة التعامل مع الفيروس.



وقال الدكتور عادل عبد العزيز السيد، "رئيس التحالف المصرى للأمراض المزمنة"، أستاذ الباطنة والسكر بكلية طب سوهاج- الذي كشف خلال المؤتمر أبرز "بروتوكولات " علاج مرض السكر- إن المؤتمر السنوى لاتحاد الأطباء العرب، نجح في انشاء منصة تجمع خبرات متعددة تنظر للمشاكل الصحية من زوايا مختلفة.



ووصف الدكتور محمد القصاص، عضو المكتب التنفيذي للجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية أستاذ الأمراض المتوطنة بكلية طب جامعة حلوان، بالهام جدا، مشيرا إلى أنه يعتبر منصة علمية جيدة لتبادل المعلومات والخبرات بين الأطباء من مختلف التخصصات.



ومن جهته، أكد الدكتور أحمد نوح - أحد المشاركين بالمؤتمر - إن مؤتمر الأطباء العرب بمثابة ملتقي كبير للأطباء من مختلف التخصصات و يجمع بين الحاضر والمستقبل.