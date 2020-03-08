الأهلي: نتمنى تأجيل صيانة ستاد القاهرة لبعد مواجهة الوداد

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يتطلع مسؤولو الأهلي لخوض مباراة الوداد البيضاوي في الدور قبل النهائي لدوري أبطال إفريقيا على ستاد القاهرة.

قال عبد الحفيظ عبر قناة أون تايم سبورتس "ستاد القاهرة مرعب لأي فريق، أتمنى ألا نخرج منه سواء في المباريات المحلية أو الإفريقية أو الودية".

وأضاف "أتمنى تأجيل صيانة الملعب لما بعد الدور قبل النهائي".

ويلتقي الأهلي مع الوداد بينما يلعب الزمالك ضد الرجاء البيضاوي في الأول من مايو المقبل.

وأشار مدير الكرة بالأهلي "الوداد فريق ثقيل، لقد تأهل للنهائي في 2017 و2019 ودعم صفوفه في الانتقالات الشتوية بسبعة لاعبين، فهو عدد كبير جدا".

وبسؤاله عن تأثر الأهلي بمواجهة المدرب الإسباني خوان كارلوس جاريدو، رد سيد عبد الحفيظ "لا .. الفرق كلها كتاب مفتوح، ويمكن متابعة كل مباريات الدوري المغربي سواء في الملعب أو عبر شاشات التليفزيون".

وسبق للأهلي مواجهة جاريدو في دور المجموعات عندما كان المدرب الإسباني مديرا فنيا للنجم الساحلي، حيث تبادل الفريقان الفوز بنتيجة واحدة 1-0 في القاهرة ورادس.