البرلمان يدرس تشديد العقوبات ضد «مافيا سرقة الطاقة»

كشفت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب عن أنها تدرس بجدية تعديلات القانون اللازمة لتشديد العقوبات ضد جرائم مافيا السرقات للطاقة؛ سواء سرقات التيار الكهربائي، أو مختلف أنواع الطاقة الأخرى، لـ"الحد من ظواهر سرقة التيار الكهربائي التي تصل خسائرها لمليارات الجنيهات سنويا".

وطالبت لجنة الطاقة والبيئة خلال اجتماعها، اليوم الأحد، من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الإسراع في تنفيذ خطتها لتحويل العدادات التقليدية إلى أخرى مسبوقة الدفع للحد من ظاهرة انتشار السرقات ومخالفة شروط التعاقد من بعض مستخدمي العدادات مسبوقة الدفع، واستغلال عدم مرور موظفي الكهرباء عليهم، واللجوء إلى التلاعب في وصلات العدادات وعدم شحن رصيد به لاعتماده على وصلات غير قانونية.

وأعرب النائب طلعت السويدي، رئيس اللجنة، عن أسفه الشديد لارتفاع خسائر التيار الكهربائي السنوية تقدر بـ2 مليار جنيه بسبب سرقات التيار الكهربائي، وارتفاع نسبة الفقد بالشبكة لحوالي 15% نتيجة سرقات التيار مطالبا من الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وجميع رؤساء شركات الكهرباء اتخاذ جميع الإجراءات التنفيذية خاصة التفتيش المفاجئ لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة واستعادة حقوق الدولة.

وطالب رئيس اللجنة بتطبيق القانون بكل وحسم وقوة ضد أصحاب الضمائر الخربة من سارقي التيار الكهربائي، مؤكدا أن لجنة الطاقة والبيئة سوف تدرس بجدية تعديل القانون لتشديد العقوبات ضد جرائم مافيا السرقات للطاقة سواء سرقات التيار الكهربائي أو الغاز ومختلف أنواع الطاقة الأخرى للحد من هذه الظواهر الخطيرة التي تصل خسائرها لمليارات الجنيهات سنويا.