رئيس جامعة طنطا: هدفنا تخريج شباب قادر على القيادة والإدارة

انطلقت اليوم السبت، فعاليات نموذج "محاكاة الدولة المصرية"، بكلية التجارة جامعة طنطا، تحت عنوان "مشاركتك تصنع المستقبل".

وأشار الدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا، أهمية نموذج "محاكاة الدولة المصرية"، والذي يعد تدريبًا عمليًا للشباب على إدارة الملفات الحكومية، والتفاعل مع المشاكل والأزمات وإيجاد الحلول لها، مؤكدًا اهتمام الدولة بدفع الشباب للمشاركة في هذه المبادرات والعمل على خلق حوار دائم بين الشباب والقيادات، بهدف تخريج شباب قادر على القيادة والإدارة.

وأوضحت الدكتورة دينا عبد الهادي، المشرف العام على نموذج المحاكاة، أن قطاع خدمة المجتمع برئاسة الدكتور عماد عتمان، يتولي مسؤولية تنفيذ البرنامج ورعايته، لافتة إلى أن هناك مجموعات من ورش العمل والحلقات النقاشية، والتي من شأنها وضع الشباب في موضع متخذي القرار لحل التحديات التي تواجة الدولة المصرية بأفكار متجددة خارج الصندوق.

وأشار منسق البرنامج الدكتور شادي النمر، أن المجتمع المدني شريك رئيسي في البرنامج والذي يمثله الدكتور بهاء الجبلاوي، لافتًا إلى النموذج الفعلي للمحاكاة سيتم عرضه في الأسبوع الأول من شهر أبريل القادم بحضور ممثلين عن القيادات التنفيذية والتشريعية للدولة.

وشارك في بدء فعاليات نموذج المحاكاة الدكتور عماد عتمان، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع، والدكتور الرفاعي مبارك، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عادل الميهي، عميد تجارة طنطا، ووكلاء الكلية، وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وحشد من الطلاب.