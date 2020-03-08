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البحرين: سباق «طيران الخليج للفورمولا وان» سيقتصر على المشاركين

علم البحرين
علم البحرين
د ب أ
نشر فى : الأحد 8 مارس 2020 - 11:29 ص | آخر تحديث : الأحد 8 مارس 2020 - 11:29 ص

أعلنت البحرين اليوم الأحد أنه تقرر اقتصار إقامة سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج لـ"الفورمولا وان" لهذا العام على المشاركين فقط "حفاظا على سلامة المواطنين والمقيمين ومحبي رياضة سباقات الفورمولا وان".

ووفقا لما نقلته وكالة أنباء البحرين (بنا)، فقد أعلنت حلبة البحرين الدولية أن السباق سيقتصر على المشاركين فقط وسيتم نقله متلفزا.

ونوهت الحلبة بما اتخذته مملكة البحرين من إجراءات احترازية وتدابير وقائية أسهمت في احتواء فيروس كورونا ومنع انتشاره.

ولفتت حلبة البحرين الدولية، موطن رياضة سباق السيارات في الشرق الأوسط، إلى أنه بينما تحرص على تلبية تطلعات محبي سباقات الفورمولا وان، فإن "سلامة الجميع تبقى أولوية هامة".


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