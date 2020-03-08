تلقى نادي الإسماعيلى اخطارًا رسميًا من الاتحاد المصري لكرة القدم، يفيد قرار الاتحاد العربي لكرة القدم بشأن إقامة مباراة الرجاء مع الإسماعيلي والمحدد لها منتصف مارس الجارى، فى إياب الدور قبل النهائى من بطولة كأس العرب “محمد السادس للأندية الأبطال” بدون حضور جماهيري.

ونشر الاتحاد العربي في بيانه المرسل للاتحادين المصري والمغربي نصه: «إشارة إلى مستجدات انتشار فيروس كورونا الجديد والتدابير الاحترازية التى اتخذتها دول العالم للتصدي لهذا الفيروس وحرصًا من الاتحاد العربي على سلامة الجماهير ومنع انتشار هذا الفيروس بناءً على ماورد من اجراءات حيال ذلك، فقد تقرر إقامة مباريات دور النصف النهائى بدور حضور جماهيري".

وكان الإسماعيلى قد فاز على بطل المغرب فى لقاء الذهاب بالإسماعيلية بهدف نظيف من توقيع الدولي التونسي فخر الدين بن يوسف، حيث يحتاج للعبور للمباراة النهائية تحقيق الفوز أوالتعادل بأى نتيجة.