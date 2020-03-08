الكاف يفتح تحقيقا عاجلا لبحث أزمة الرجاء ومازيمبي  

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم اليوم الأحد، عن القرارات التي اتخذها بشأن الأحداث التي شهدتها مباراة فريق الرجاء المغربي أمام مازيمبي الكونغولي، في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتأهل الرجاء المغربي للدور نصف النهائي من البطولة الإفريقية، رغم خسارته على ملعب مازيمبي 1 – 0، حيث كان الفريق المغربي قد فاز في مباراة الذهاب بنتيجة 2 – 0.

ونشرت عدد من الصحف المغربية أمس السبت، صورة للاعبي الرجاء وهم يجلسون على الأرض، بعد منعهم من دخول غرفة ملابسهم، بين شوطي اللقاء.

وعلقت إدارة نادي مازيمبي في بيان رسمي على ما أشيع بأنها مجرد ادعاءات كاذبة، وأن كل ما روج له الرجاء أو حاول الترويج له "زائف وكاذب"، وأن النادي الكونغولي أحاط الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بهذه المزاعم المغلوطة، الهدف منها الإساءة والإضرار بسمعتنا القارية.

لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي، اجتمعت اليوم الأحد وقررت الأتي..

1 – فتح تحقيق عاجل في الواقعة، مع طلب من مسئولي الرجاء المغربي بإرسال تقرير عن ما حدث بين شوطي المباراة.

2 - إيقاف لاعب الرجاء، إلياس الحداد بصورة فورية وبشكل مؤقت لحين مثوله أمام الاجتماع المقبل للجنة الانضباط لجلسة استماع رسمية.

جدير بالذكر، أن فريق الرجاء المغربي ضرب موعدًا لملاقاة الزمالك، في حين يلتقي الأهلي مع الوداد البيضاوي، ذهابا وإيابا بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.