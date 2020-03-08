وادي يقود هجوم المصري أمام نهضة بركان بالكونفدرالية

أعلن طارق العشري، المدير الفني للمصري البورسعيدي، تشكيل فريقه لمباراة نهضة بركان المغربي، في اللقاء الذي يستضيفه الملعب البلدى بمدينة بركان، في اياب دور الثمانية من النسخة السابعة عشر للبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وضم التشكيل كل من:

في حراسة المرمى : أحمد عبد الفتاح

خط الدفاع: كريم العراقي، أحمد شوشة، اسلام ابو سليمة، عمر كمال عبد الواحد.

خط الوسط: فريد شوقي، سعيدو سينبوري، عمرو موسى، أحمد ياسر، مفتاح طقطق.

خط الهجوم: محمود وادي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: "محمد شحاته، ايزي ايميكا، حسن علي، محمد جابر، أحمد عادل ميسي، حسين رجب، أوستين أموتو".