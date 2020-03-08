إغلاق متاحف الفاتيكان حتى مطلع أبريل المقبل بسبب كورونا

أعلن المكتب الصحفي للفاتيكان، أنه تقرر إغلاق متاحف الفاتيكان حتى مطلع أبريل المقبل للمساعدة في احتواء انتشار فيروس (كورونا) المستجد.

وذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكية اليوم الأحد، أن متاحف الفاتيكان تضم بعضًا من أعظم المجموعات الفنية في العالم، بما في ذلك أعمال للرسامين الايطاليين مايكل أنجلو ورفائيل.

يُشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.