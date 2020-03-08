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صلاح ضمن 4 محترفين في معسكر المنتخب المقبل

حسين شعبان
نشر فى : الأحد 8 مارس 2020 - 12:46 م | آخر تحديث : الأحد 8 مارس 2020 - 12:46 م

أعلن الجهار الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم عن قائمة اللاعبين المحترفين المنضمين لمعسكر الفراعنة المقبل

ويستعد منتخبنا لمواجهة توجو يومي 26 و29 مارس الجاري في إطار منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من  التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون

وشملت القائمة 4 لاعبين هم:

أحمد حجازي (وست بروميتش ألبيون الإنجليزي)

محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي )

أحمد حسن كوكا( أوليمبياكوس اليوناني )

محمود حسن تريزيجيه (أستون فيلا الإنجليزي

ويرسل محمد بركات، مدير المنتخب الوطني، الاستدعاء الرسمي للأندية لضم هؤلاء اللاعبين طبقا للمواعيد الزمنية المحددة من الفيفا.

وينضم اللاعبون المحترفون إلى المعسكر يوم 23 من الشهر الجاري وهو موعد انطلاق المعسكر قبل 3 أيام فقط من مباراة توجو  الرسمية بعد انتهاء ارتباط أنديتهم الخارجية.


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