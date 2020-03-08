قال اسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إن فريقه لم يفقد الأمل في المنافسة على لقب الدوري المصري هذا الموسم، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني بقيادة كارتيرون وضعت الأولوية لدوري الأبطال دون الخسار في المسابقة المحلية.

وأكد يوسف، في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "أون تايم سبورت": "الزمالك لم يفقط الأمل في المنافسة على الدوري".

وتابع: "طريقة كارتيرون ساهمت في الحصول على أكثر من بطولة للزمالك، ووضع في اعتباره عدم الخسارة بالدوري بجانب اهتمامه الزائد بدوري الأبطال".

وأضاف: " الزمالك هدفه حصد جميع البطولات ولم يخرج من سباق الدوري بعد".

وأوضح: "جمهور الزمالك من أسباب تتويج الفريق بالبطولات هذا الموسم".

وأشار "تيجانا"، إلى أن لاعبي الزمالك كان ينقصهم طعم البطولات والفوز المستمر، وهو ما يجني الأبيض ثماره الآن.

وشدد: "مجلس الزمالك يجيد العمل تحت الضغوط الخارجية".

وكشف: "اتمنى مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

السوشيال ميديا وراء زيادة التعصب بين لاعبي الأهلي والزمالك".

وواصل: "أحداث السوبر لا تليق بمكانة القطبين".

واستكمل: "المقابل المادي لعقود لاعبي الزمالك يتناسب مع العصر الحالي".

واختتم: "صفقات الزمالك الجديدة في أضيق الحدود".