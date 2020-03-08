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أعلن اسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه لن يترشح في انتخابات الأبيض مرة أخرى، مشيرًا إلى أنه يؤيد عدم انضمام كهربا للمنتخب مجددًا.

وقال يوسف، في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "أون تايم سبورت": "ارشح 6 أو 7 لاعبين من الزمالك للانضمام للمنتخب، و دفاع الزمالك الأحق بتثميل الفراعنة".

وأضاف: "لا أؤيد فكرة انضمام كهربا أو عمرو وردة للمنتخب مرة أخرى، واستبعاد الأول لعدم مشاركته مع فريقه ".

وشدد: "لن اترشح في انتخابات الزمالك المقبلة".

وأوضح: "ندرك جيدًا محاولات الوقيعة بيني وبين أمير مرتضى وأحمد".

وواصل: "عقوبات السوبر قاسية على لاعبي الزمالك".

واستكمل: "اعتزلت تدريب كرة القدم، والأقرب العمل الإداري مع الفرق الرياضية".

واختتم: "شيكابالا وعبدالشافي يستمران في الملاعب عامان أو ثلاثة".