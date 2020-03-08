كوريا الجنوبية: ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى 7134 حالة

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، 93 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل مجمل عدد حالات الإصابة بها إلى 7134 حالة.

ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية عن مركز تدابير الحجر الصحي قوله صباح اليوم الأحد إن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ارتفع إلى 7,134 حالة اعتبارا من منتصف الليل ويمثل هذا الرقم زيادة 367 حالة عن عدد الحالات المؤكدة مقارنة مع نفس التوقيت في اليوم الذي سبقه.

وتعد هذه المرة الأولى التي تقل فيها حالات الإصابة اليومية في كوريا عن 400 حالة بعد أكثر من 11 يوما منذ 26 فبراير الماضي.

ومن بين 367 حالة جديدة، ظهرت 326 حالة في مدينة دايجو وإقليم كيونج سانج الشمالي المجاور لها (كيونجبوك). ومن بين هذه الحالات جاءت 294 حالة في دايجو و32 حالة في كيونجبوك.

وكان مركز تدابير الحجر الصحي الكوري الجنوبي، قد أعلن أمس السبت ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في البلاد إلى 48 حالة.