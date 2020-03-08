السعودية تعلن عن إجراءات خاصة مع المواطنين العائدين من إيران

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبد العالي أن هناك "إجراءات خاصة مع السعوديين العائدين من إيران"، لم يتم الكشف عنها، مشيرا إلى أن هناك 128 مواطنا سعوديًا أفصحوا عن تواجدهم في طهران".

وكشف المتحدث في مداخلة هاتفية ببرنامج "يا هلا" عبر قناة "روتانا خليجية" في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، أنه سيتم التعامل مع هذه الحالات وفق احترازات معينة للوصول لهم وتقديم الرعاية الصحية اللازمة".

وأضاف: "سيتم التأكد من خلال الفحوصات ما إذا كان هناك حالات إيجابية من عدمه بشأن الإصابة بـ"كورونا" ووضعهم في الإجراءات الصحية المناسبة سواء في الحجر أو العزل، وذلك وفقًا للمعايير المعتمدة".

وأوضح العبد العالي تفاصيل التعامل مع الـ 7 حالات التي تم الإعلان عن إصابتها بفيروس "كورونا" قائلًا إن الإجراءات التي تمت مكنت من اكتشاف الحالات وتأكيد إصابتها"، منوهًا" أنه يتم تقديم الرعاية الصحية في أفضل المستشفيات"، مؤكدا" أن الحالة الصحية لجميعهم مطمئنة ومستقرة."

وأشار المتحدث إلى أنه سيستمر العمل لحصر كافة المخالطين للمصابين "موضحا" أن إجراءات دائرة الاستقصاء الوبائي تتسع لضمان حماية المجتمع ورصد أي حالة إيجابية".