شركة سعودية تنشيء مشروعا لصناعة المتفجرات بتكلفة مليار ريال

أعلنت الشركة الكيميائية السعودية القابضة، البدء في مراحل إنشاء مشروع مجمع لصناعة المتفجرات والمواد العسكرية تابع لإحدى شركاتها والمملوكة بالكامل لشركة "الكيميائية السعودية المحدودة" بتكلفة تقدر بحوالي مليار ريال (الدولار يساوي 3.75 ريال سعودي).

وقالت الشركة، في بيان لها نشر على موقع سوق الأسهم السعودي "تداول" اليوم الأحد، إن ذلك يأتي بعد الانتهاء من إعداد خطتها الاستراتيجية والحصول على التراخيص المطلوبة من الجهات المختصة، وبتكلفة إجمالية تقدر بأكثر من مليار ريال على مدى الخمس سنوات القادمة.

وأوضحت الشركة، أنه سيتم تمويل المشروع من خلال قروض، وتسهيلات مالية من صندوق التنمية الصناعية وبنوك تجارية ومصادر ذاتية.

وتوقعت الشركة أن يبدأ التشغيل والإنتاج خلال النصف الأول من عام 2021، مشيرة إلى أنه سيتم الإفصاح عن أي تطورات جوهرية مستقبلًا حال توافرها.