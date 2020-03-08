 الأوبرا العمانية تلغي جميع الفعاليات والحفلات لمدة شهرين بسبب كورونا - بوابة الشروق
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الأوبرا العمانية تلغي جميع الفعاليات والحفلات لمدة شهرين بسبب كورونا

د ب أ
نشر فى : الأحد 8 مارس 2020 - 11:15 ص | آخر تحديث : الأحد 8 مارس 2020 - 11:15 ص

أعلنت دار الأوبرا في سلطنة عمان اليوم الاحد إلغاء كافة الفعاليات والحفلات للفترة المتبقّية من شهري مارس الجاري وأبريل من الموسم الحالي بسبب الإجراءات المتعلقة بفيروس كورونا المتحور الجديد.

وأشارت الأوبرا العمانية، حسبما افادت وكالة الأنباء العمانية على حسابها بموقع "توتير" اليوم، إلى إيقاف جميع الجولات السياحية في داري "الأوبرا" و"الفنون الموسيقية" حتى إشعار آخر.

وكانت وزارة الصحة العمانية أعلنت يوم الثلاثاء الماضي تسجيل 6 حالات إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا وبذلك يرتفع عدد حالات الإصابة في البلاد إلى 12.

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