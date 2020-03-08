إيران تؤسس لجنة وطنية لأبحاث فيروس كورونا

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أعلنت دائرة الأبحاث والتكنولوجيا بوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية اليوم الأحد تأسيس وتدشين لجنة لأبحاث فيروس كورونا الجديد، بهدف التوجيه المركز والهادف لتشخيص ومكافحة الفيروس.

ووفقا لما نقلته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) فإن الاجتماع الأول للجنة سيعقد يوم غد الاثنين، بحضور 18 من الباحثين والمعنيين بمجال الأبحاث والتكنولوجيا.

وأعلنت دائرة الأبحاث والتكنولوجيا بوزارة الصحة تخصيص اعتمادات مالية لدعم الأبحاث المتعلقة بهذا الفيروس في الجامعات الواقعة في المناطق الأكثر انتشارا للفيروس وتحظى في الوقت ذاته ببنية تحتية مادية وبشرية لإجراء الأبحاث ذات الصلة بهذا المرض".