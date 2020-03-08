«التضامن»: بنك ناصر ساهم بمساعدات عينية للمستشفيات بإجمالي 24 مليون جنيه

قالت وزير التضامن نيفين القباج، إن بنك ناصر قدّم مساعدات عينية تشمل المساهمة في دعم المستشفيات والمعاهد الطبية بالأجهزة والتجهيزات الطبية لخدمة المرضى بالمجان بإجمالي أكثر من 24 مليون جنيه.

وأضافت قباج، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن المساعدات النقدية تشمل المساهمة في رفع المعاناة عن الأسر الأكثر احتياجا ومحدودة الدخل والتي يعجز دخلها عن مجابهة الظروف المعيشية والصحية والتعليمية، مثل الأسرة المعيلة والأيتام والأسر التي تعاني من الأمراض المزمنة وتقديم مساعدات نقدية وعينية في حالات الكوارث والنكبات.

وذكرت أن البنك ينتهج سياسة دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في جميع خطط وسياسات البنك من خلال تغيير نمط وظروف حياتهم من خلال توفير الأطراف الصناعية أو الأجهزة التعويضية والكراسي المتحركة والدرجات البخارية وتوفير الخدمات الطبية الأخرى التي تساعدهم في التغلب على إعاقتهم حتى يكون قادرًا على الحركة والاعتماد على نفسه بل وقادر على العمل الذي يلائمه، مضيفة: "البنك قدم دراجات بخارية وأجهزة تعويضية بمبلغ 623 ألف جنيه تقريبا".

ومن جهته، قال شريف فاروق نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر، إن البنك ساهم في إجراء عدة عمليات جراحية وزرع قوقعة للأذن وزرع كلى وعمليات زرع كبد بإجمالي مبلغ 385 ألف جنيه، فضلا عن تقديم مساعدات لمصابي الحرائق والحوادث بقيمة 32 ألف جنيه وتقديم مساعدات لصيانة بطاريات والكابلات لقواقع الأذن بمبلغ 135 ألف جنيه تقريبا.

وأضاف فاروق، أن البنك ساهم في دعم مستشفيات جامعة القاهرة قسم أمراض القلب والأوعية الدموية بشراء مستلزمات طبية للقسطرة العاجلة بمبلغ مليون و500 ألف جنيه والمساهمة بشراء جهاز ميكروسكوب جراحي لحالات الأذن الدقيقة وزراعة القوقعة وجراحات قاع الجمجمة لوحدات عمليات الأذن والأنف والحنجرة بمبلغ 2 مليون تقريبا، والمساهمة في شراء 17 آلة تغيير الصمام الميترالي بمبلغ 757 ألف جنيه، وصينية لإصلاح الصمام الأورطي بمبلغ 500 ألف جنيه.