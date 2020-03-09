الخارجية السودانية تشيد بموقف الهند الداعم للحكومة الانتقالية

أشاد وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية عمر قمر الدين، بموقف الحكومة الهندية المساند للحكومة الانتقالية، والدعم الذي ظلت تقدمه الهند في مجالات العون الإنساني والتنموي ورفع القدرات، مؤكدا أهمية العمل لتفعيل الاتفاقيات الثنائية في مجالات التدريب المهني والأكاديمي والتعاون في مجالات بحوث الطاقة النووية للاستخدام السلمي والطاقه المتجددة.

وذكرت وزارة الخارجية السودانية، في بيان مساء اليوم الأحد، أن قمر الدين استقبل السفير الهندي بالخرطوم رافندرا برسار جاسو، بحضور مدير الإدارة الأسيوية بالخارجية السودانية السفير عبدالرحمن خليل.

وأكد اللقاء على عمق العلاقات التاريخية وتعدد مجالات التعاون بين البلدين، وشدد وزير الدولة السوداني على أهمية تبادل الزيارات الرسمية يين المسئولين في البلدين، معربا عن دعمه للشعب الهندي وجهود الحكومة الهندية، للتصدي لانتشار فيروس كورونا المتجدد.

من جانبه، أكد السفير الهندي وقوف بلاده مع السودان في الفترة الانتقالية، مبديا استعداد الهند للاستثمار في مجالات التعدين والزراعة.

ودعا إلى أهمية الدعم وتبادل المواقف في المحافل المختلفة حول القضايا الدولية.