محافظ جنوب سيناء: مبادرة «المركزى» ستساهم فى إعادة افتتاح الفنادق المغلقة

شرم الشيخ تحتاج لضخ استثمارات فندقية جديدة.. وأنهينا تطوير المدينة خلال فترة انحسار السياحة



أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أن مبادرة البنك المركزى الاخيرة الخاصة بدعم وتطوير الفنادق والمنشآت السياحية ستساهم فى إعادة افتتاح العديد من المشروعات التى أغلقت أبوابها خلال السنوات الأخيرة بسبب انحسار الحركة السياحية الوافدة للمنطقة.



أشاد اللواء فودة بقرار محافظ البنك المركزى بزيادة مبلغ المبادرة إلى 50 مليار جنيه بدلا من 5 مليارات.. مؤكدا أن المبادرة ساعدت الفنادق المتعثرة بشكل كبير، حيث استفاد منها ما يزيد على 10% من المشروعات السياحية والفندقية بشرم الشيخ وباقى الفنادق تستكمل الاجراءات الخاصة بها حتى تستفيد من المبادرة.



أضاف محافظ جنوب سيناء أن شرم الشيخ فى حاجة لضخ استثمارات فندقية جديدة وإنشاء العديد من المشروعات السياحية والفندقية بالمدينة ذات الطابع المميز لاستقبال السياحة من مختلف دول العالم فى ظل الجهود الكبيرة التى تقوم بها المحافظة لتطوير مدينة شرم الشيخ.. مشيرا إلى استمرار إغلاق نحو مشروع 50 فندقيا بالمنطقة.



وأشار اللواء فودة إلى أن المحافظة استغلت فترة توقف الحركة السياحية عن شرم الشيخ فى تطويرها بالكامل من توسعة الشوارع والطرق الرئيسية وإقامة عدد من الميادين الجديدة لم تكن موجودة من قبل مثل ميدان «السلام» و«الصداقة»، فضلا عن الطريق الأوسط والتطوير الكبير الذى شهده مطار شرم الشيخ الدولى وإقامة أربع بوابات مجهزة بأحدث أجهزة كشف المخدرات والمتفجرات وكاميرات على أعلى مستوى.. لافتا إلى أن قاعة المؤتمرات الكبرى تحتوى على عدة قاعات منها قاعة كبيرة تسع 4 آلاف فرد وأخرى تسع ألفين إلى جانب القاعات الفرعية.



«جلب الحركة السياحية الوافدة من عدة أسواق مثل كازاخستان وبيلاروسيا وأوكرانيا وأصبحت السوق الأوكرانية تحتل المرتبة الأولى ويصل منه مليون سائح وهذا شىء جيد»، قال فودة.



وحول عودة السياحة الإنجليزية إلى شرم الشيخ قال اللواء فودة عودة ان السياحة الإنجليزية تحتاج إلى تكثيف الدعاية بشكل كبير، خاصة أن الحكومة البريطانية وافقت على استئناف حركة الطيران إلى شرم الشيخ ولكن المواطن الإنجليزى من الضرورى أن يكون مقتنعا بالعودة، وهذا يتطلب مزيدا من الدعاية لتشجيعه حتى يأتى إلى شرم الشيخ وهو مطمئن وبالفعل الشركات بدأت فى الدعاية لشرم ومطلوب تكثيفها بشكل كبير.