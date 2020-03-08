تأجيل مباريات الدوري السوري حتى منتصف أبريل المقبل بسبب كورونا

أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم، اليوم الأحد تأجيل كافة المباريات في جميع الفئات والدرجات خوفا من انتشار فيروس كورونا المستجد(كوفيد- 19).

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن الاتحاد السوري ذكر في بيان أنه قرر تأجيل "مباريات كل الدرجات والفئات اعتباراً من العاشر من مارس وحتى الخامس عشر من أبريل القادم حفاظاً على الصحة العامة".

واعلنت الحكومة السورية اغلاق الحدود ووقف الرحلات والزيارات مع العراق والاردن لمدة شهر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وحتى الآن لم تعلن سورية تسجيل أي حالات مؤكدة مصابة بفيروس كورونا.