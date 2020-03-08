«البتروكيماويات» تخاطب الحكومة لمواجهة السلع المغشوشة والمهربة

يستعد المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، لتقديم مذكرة عاجلة لمجلس الوزراء لمواجهة المشاكل التى يتعرض لها قطاع البتروكيماويات بشكل خاص، بسبب تفشى ظاهرة السلع المغشوشة والمهربة.



وقال خالد ابوالمكارم ــ رئيس المجلس إن السلع مجهولة المصدر تكبد العديد من المصانع خسائر فادحة، اضافة إلى تشويه سمعة المنتج المصرى فى الاسواق الخارجية.



وأضاف أبوالمكارم أن الظروف والتحديات التى تواجه المصنِّعين الآن بسبب الركود وانخفاض حجم المبيعات فى الداخل والخارج، نتيجة تفشى فيروس كورنا يتطلب من الحكومة وقفة جادة لمحاربة تلك المصانع وإجبارها على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمى.

وتابع أبوالمكارم أن الاقتصاد والموازنة العامة للدولة من أكبر المستفيدين من محاربة تلك السلع والمصانع، حيث انضمام الآلاف من تلك المنشآت إلى الدولة سيرفع من حجم الإيرادات الضريبة، كما أنه سيحقق المنافسة العادلة فى السوق.



وأوضح أبوالمكارم أن مشكلة تلك المصانع والتجار أنهم يبيعون السلع بأقل من ثمنها، مطالبا الجهات الرقابية بضرورة أحكام السيطرة على السوق وغلق منافذ التهريب وتغليظ عقوبات الغش حتى ينمو الاقتصاد وينتعش قطاع الصناعة.



وتكلف عمليات التهريب والغش الاقتصاد مليارات الجنيهات سنويا، ويقدر حجم الاقتصاد العشوائى فى مصر، حسب آخر دراسة أعدتها لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية، بحوالى 4 تريليونات جنيه، تعادل نحو 60% من حجم التعاملات السنوية للاقتصاد والمقدرة بنحو 400 مليار دولار.



الجدير بالذكر أن المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة يستهدف تحقيق قيمة صادرات لا تقل عن 6 مليارات دولار خلال العام الجارى بزيادة ونسبة نمو تقدر بنحو 15% عن العام الماضى.