 وزير الصحة الألماني يدعو لإلغاء الأحداث الكبرى للحد من انتشار كورونا - بوابة الشروق
الأحد 8 مارس 2020 4:58 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل يستطيع الأهلي والزمالك الصعود لنصف نهائي أفريقيا؟
النتـائـج تصويت

وزير الصحة الألماني يدعو لإلغاء الأحداث الكبرى للحد من انتشار كورونا

أ ش أ
نشر فى : الأحد 8 مارس 2020 - 4:41 م | آخر تحديث : الأحد 8 مارس 2020 - 4:41 م



دعا وزير الصحة الألماني ينس شبان، إلى إلغاء المزيد من الأحداث الكبرى للمساعدة في الحد من انتشار فيروس (كورونا) الجديد.

وقال شبان -عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الأحد، حسبما ذكرت قناة (دويتشه فيله) الألمانية - : "إن الأولوية للسلامة"، معربًا عن تفهمه أن إلغاء الأحداث الكبرى قد يدمر الأنشطة التجارية وخاصة الصغيرة منها، مطالبا بتقديم الدعم إليها.

وتتلقى السلطات الألمانية الكثير من الانتقادات للسماح باستمرار أحداث رياضية كبرى مثل: دوري كرة القدم، مضيفة أن قادة الحكومة سيجتمعون لمناقشة سبل التعامل مع الأزمة.

يُشار إلى أن ألمانيا قد سجلت حتى الآن 847 حالة إصابة مؤكدة بفيروس (كورونا) المستجد، وذلك وفق مركز مكافحة العدوى.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك