وزير الصحة الألماني يدعو لإلغاء الأحداث الكبرى للحد من انتشار كورونا

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دعا وزير الصحة الألماني ينس شبان، إلى إلغاء المزيد من الأحداث الكبرى للمساعدة في الحد من انتشار فيروس (كورونا) الجديد.

وقال شبان -عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الأحد، حسبما ذكرت قناة (دويتشه فيله) الألمانية - : "إن الأولوية للسلامة"، معربًا عن تفهمه أن إلغاء الأحداث الكبرى قد يدمر الأنشطة التجارية وخاصة الصغيرة منها، مطالبا بتقديم الدعم إليها.

وتتلقى السلطات الألمانية الكثير من الانتقادات للسماح باستمرار أحداث رياضية كبرى مثل: دوري كرة القدم، مضيفة أن قادة الحكومة سيجتمعون لمناقشة سبل التعامل مع الأزمة.

يُشار إلى أن ألمانيا قد سجلت حتى الآن 847 حالة إصابة مؤكدة بفيروس (كورونا) المستجد، وذلك وفق مركز مكافحة العدوى.