أوصى بنك الاستثمار فاروس، بزيادة الوزن النسبى على سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة عند قيمة عادلة مقدارها 17.46 جنيه للسهم، مستندا فى المقام الأول على محفظة المشروعات التجارية التى تشكل 56.5% من مجموع التقييم.

أضاف فاروس أن الشركة تستهدف مستويات مبيعات مشابهة لمبيعات العام الماضى، التى بلغت 20.4 مليار جنيه، وذلك بالتماشى مع الاتجاه العام السائد بين شركات القطاع العقارى المصرى، منوهة إلى أنه فى تقييمها البالغ 17.46 جنيه للسهم، افترضت أن مبيعات 2020 ستصل إلى 19.3 مليار جنيه.

وأشار فاروس، فى تقرير بحثى، إلى تحقيق مجموعة طلعت مصطفى طفرة فى المبيعات فى الربع الرابع من عام 2019 لارتفاعها بنسبة 96.7% سنويًا و110.7% ربعيًا إلى 5.9 مليار جنيه، لتقفز بالمبيعات السنوية إلى 20.4 مليار جنيه، وهذا المعدل السنوى يقل عن مستهدف الشركة من عام 2019 بنسبة 15.0%، كما يقل 4.2% سنويا عن مبيعات 2018، نظرًا أن عام 2018 شهد بيع أربع مدارس بقيمة 1.0 مليار جنيه، مقارنة مع بيع مدرسة واحدة فى 2019 بقيمة 0.3 مليار جنيه.

وأشار إلى أن إيرادات مجموعة طلعت مصطفى فى الربع الرابع 2019، شهدت انخفاضًا طفيفًا بنسبة 3.2% سنويًا، ولكنها ارتفعت 41.4% ربعيًا إلى 4.0 مليار جنيه، وارتفع مجمل الأرباح فى الربع الرابع 2019 بنسبة 1.9% سنويًا و69.4% ربعيًا إلى 1.7 مليار جنيه، كما ارتفع صافى الأرباح فى هذا الربع 8.2% سنويًا و12.1% ربعيًا إلى 560.1 مليون جنيه.

فيما ارتفع هامش مجمل الأرباح على الأساسين الربعى والسنوى إلى 41.8%، كما سجل هامش صافى الأرباح 14.1% مرتفعًا سنويًا ومنخفَضًا على أساس ربعى، اقترح مجلس الإدارة توزيعات أرباح نقدية بقيمة 0.18 جنيه للسهم، مما يعكس عائد توزيع أرباح نسبته 2.3%.

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أرقام

53.2 مليون متر أكبر محفظة أراض تطورها الشركة

100 ألف وحدة قامت الشركة بتسليمها للعملاء

130 مليار جنيه مبيعات تراكمية للمجموعة آخر 4 أعوام

20 مليار جنيه مبيعات «طلعت مصطفى» عام 2019

8000 فدان مساحة مشروع مدينتى

117 ألف وحدة سكنية جار إنشاؤها فى «مدينتى»

104 مليارات جنيه إجمالى أصول المجموعة

3.2 مليار جنيه صافى النقدية