بروكسل تؤكد لقاء أردوغان ورؤساء الاتحاد الأوروبي غدا

من المنتظر أن يلتقي رئيس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل ورئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في بروكسل غدا الاثنين.

جاء ذلك وفقا لما أكده متحدث باسم ميشيل على تويتر اليوم الأحد، وأوضح المتحدث أن اللقاء سينعقد في السادسة مساء وسيدور حول الشؤون الخاصة بالاتحاد الأوروبي وتركيا ومن بينها الهجرة والوضع في سورية.

وكان أردوغان صرح في وقت سابق من اليوم بأنه سيتوجه إلى بروكسل غدا وسيشارك في لقاء مع ممثلي التكتل.

وأوضح أردوغان أن اللقاء سيدور حول عدة قضايا من بينها اتفاقية اللاجئين والموقف في سورية، وأعرب الرئيس التركي عن أمله في حصول بلاده على المزيد من الدعم من المجتمع الدولي.

كانت محطة (تي آر تي) التركية الرسمية وصحيفة "دي فيلت" الألمانية ذكرتا أمس السبت أن أردوغان يعتزم التوجه إلى بروكسل غدا.