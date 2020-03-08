شعبة الأدوية: فيروس كورونا لم يؤثر على سوق الدواء

• «هيئة الدواء» تخفض فترة تسجيل الموردين إلى شهر لتجنب الآثار السلبية لنقص المواد الخام الصينية





قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الدواء بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن سوق الدواء المصري لم يتأثر بفيروس كورونا المنتشر في الصين، موضحا أنه لم تحدث أي نواقص بالصيدليات ولا مخازن الأدوية، وأن جميع الأصناف متوفرة، باستثناء النواقص الطبيعية التي كانت موجودة قبل أزمة فيروس كورونا.

وتوقع عوف، في تصريحاته لـ"الشروق"، أن تشهد مبيعات سوق الدواء نموا بنسبة 10% خلال العام الجاري، لتسجل نحو 85.25 مليار جنيه، لافتا إلى أن مبيعات شركات الأدوية العاملة في مصر قد شهدت نموا بنسبة 16% خلال العام الماضي لتسجل نحو 77.5 مليار جنيه، وفقا لتقرير صادر عن مؤسسة "ims" العالمية للمعلومات الصيدلانية، بينما انخفضت خلال يناير 2020 لنحو 5.897 مليار جنيه بتراجع نسبته 2.5%.

وأشار إلى أن سوق الدواء يشهد استقرارا حاليا من حيث حجم وقيمة المبيعات، حيث أصبح ينمو بمعدل طبيعي، كما أن حجم نواقص الدواء لا يعد مؤثرا حاليا.

وأوضح أن مصر تعتمد في استيراد المواد الخام للأدوية وكذلك مواد التعبئة والتغليف والمستلزمات الطبية على عدد من الأسواق الرئيسية (الصين، والهند، وكوريا الجنوبية، وإندونيسيا)، مضيفا أن التأثير المباشر على مصر سيكون على المستلزمات الصناعية والطبية، حيث سينعكس سلبيا على توافر المنتجات من "أغطية الأيدي والرأس، والأرجل والفم" بما يؤدي إلى ظهور سوق سوداء لها، لكن سوق الدواء لم يتأثر.

وأضاف عوف أن ذلك لن يكون له تأثير مباشر على أسعار الأدوية خاصة وأنها مُسعرة جبرية، ولكن قد يظهر التأثير في نقص المواد الخام لدى 10-15% من المصانع الوطنية خلال 6 أشهر، والتي تعتمد على استيراد المواد الخام من الصين، موضحا أن السوق المصري يسيطر عليه نحو 60% من الشركات الأجنبية والتي تقوم باستيراد احتياجاتها من المواد الخام من بلادها.

وأكد ضرورة أن تقوم وزارة الصحة بتسهيل الإجراءات الخاصة بتبديل الموردين لمصانع الأدوية؛ حتى يستطيعون إيجاد أسواق بديلة لتوفير احتياجاتهم خلال الفترة المقبلة تجنبا لحدوث نقص في الأدوية، بالإضافة إلى قيام الشركات الأجنبية بتغطية أي نقص قد يحدث الأمر الذي سينعكس على الأسعار بالزيادة غير مباشرة في ظل فرق التسعير بين الدواء بالشركات الأجنبية والمصرية.

وعن قيمة فاتورة الاستيراد من الصين، نوه إلى أن مصر تستورد مواد خام وتعبئة بقطاع الأدوية صينية تصل قيمتها لنحو 1.2 مليار دولار.

وأشار عوف إلى أن هيئة الدواء عقدت اجتماعا مع شركاء الأدوية خلال الأسبوع الماضي من أجل التعرف على حجم المشكلة ومخزون الشركات من المواد الخام، وكذلك التعرف على طرق تجنب الآثار السلبية لتلك المشكلة، لافتا إلى أن الفترة التي يستغرقها استبدال الشركات الموردة تتراوح بين 6-12 شهرا، ولكن الهيئة وعدت بتخفيض تلك المدة لشهر واحد فقط.