«مستقبل وطن» يوفر سيارات لبيع السلع المخفضة واللحوم بكفرالشيخ

واصل حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، في محافظة كفر الشيخ، توفير السلع المخفضة من خلال السيارات المتنقلة والمنافذ والمعارض في مراكز ومدن المحافظة بالتنسيق مع أمانة العمل الجماهيري تحت رعاية المهندس فوزي الرفاعي، أمين الحزب بالمحافظة، والمحاسب أحمد جعفر، أمين التنظيم.

وقال الدكتور ياسر شحاتة، أمين العمل الجماهيري بالمحافظة، إنه تم توفير 7 سيارات متنقلة لبيع السلع الغذائية واللحوم والأسماك، اليوم السبت، بمركزي مطوبس وسيدى سالم، وذلك فى إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة» لشعب عظيم.

وأوضح «شحاتة» أن 3 سيارات متحركة لبيع السلع الغذائية المخفضة توجهت إلى قرية البصراط مركز مطوبس، وشهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين حيث تم نفاذ معظم الكميات المطروحة، بإشراف الدكتورة فريدة عبده، أمينة الحزب بمركز مطوبس.

كما استقبل مركز سيدي سالم 4 سيارات لبيع السلع المخفضة، حيث شهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين بالمدينة تحت إشراف العمدة محمد زكريا شتا، أمين الحزب بالمركز.

ولفت إلى أن السلع المعروضة تتضمن مواد غذائية أساسية مثل الزيت والسكر، بالإضافة إلى الأسماك الطازجة واللحوم والفراخ المجمدة بأسعار تقل عن الأسواق بنسبة 20% على الأقل.

ويأتي ذلك في إطار خطة الأمانة العامة المركزية للحزب على مستوى الجمهورية الداعية لمساندة مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي حياة كريمة لشعب عظيم، وفى إطار المشاركة المجتمعية للحزب بجميع محافظات الجمهورية.