 المغرب: 57% من قضايا العنف ضد النساء مسجلة ضد الأزواج - بوابة الشروق
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المغرب: 57% من قضايا العنف ضد النساء مسجلة ضد الأزواج

أ ش أ
نشر فى : الأحد 8 مارس 2020 - 9:49 ص | آخر تحديث : الأحد 8 مارس 2020 - 9:49 ص

أكد مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل المغربية هشام ملاطي أن 57% من مجموع قضايا العنف ضد النساء المسجلة سنويا لدى المحاكم بالمغرب والتي يصل عددها لنحو 17 ألف قضية، مسجلة ضد الأزواج.

وأضاف المسؤول - خلال ندوة وطنية حول (من أجل إعمال حق النساء والفتيات في حياة خالية من العنف) - أن "ثلث هذا الرقم المسجل من قضايا العنف ضد النساء مسجلة ضد الأغيار، مع تسجيل نسب طفيفة فيما يتعلق بالعنف المرتكب من طرف الأصول (الأب والأم..)".

وأشار ملاطي - خلال الندوة التي نظمتها الجمعية الأمازيغية لحقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي للمرأة - إلى أن رقم 17 ألف قضية أصبح مستقرا منذ سنوات مع تغييرات طفيفة، ارتفاعا وانخفاضا.


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