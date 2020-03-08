المغرب: 57% من قضايا العنف ضد النساء مسجلة ضد الأزواج

أكد مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل المغربية هشام ملاطي أن 57% من مجموع قضايا العنف ضد النساء المسجلة سنويا لدى المحاكم بالمغرب والتي يصل عددها لنحو 17 ألف قضية، مسجلة ضد الأزواج.

وأضاف المسؤول - خلال ندوة وطنية حول (من أجل إعمال حق النساء والفتيات في حياة خالية من العنف) - أن "ثلث هذا الرقم المسجل من قضايا العنف ضد النساء مسجلة ضد الأغيار، مع تسجيل نسب طفيفة فيما يتعلق بالعنف المرتكب من طرف الأصول (الأب والأم..)".

وأشار ملاطي - خلال الندوة التي نظمتها الجمعية الأمازيغية لحقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي للمرأة - إلى أن رقم 17 ألف قضية أصبح مستقرا منذ سنوات مع تغييرات طفيفة، ارتفاعا وانخفاضا.