تعتزم السعودية زيادة إنتاجها من النفط الشهر المقبل، ليتجاوز عشرة ملايين برميل يوميا، في رد فعل عنيف من الرياض على انهيار تحالف "أوبك بلس" الذي يجمع بين الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها من المنتجين خارج المنظمة، بقيادة روسيا.

وأطلقت المملكة، وهي أكبر مصدر للنفط في العالم، حرب أسعار أمس السبت، عبر خفض أسعار مبيعاتها من الخام للأسواق العالمية، لتصل إلى أقل مستوى لها خلال أكثر من عشرين عاما، على الأقل، وهو ما يعني تقديم تخفيضات غير مسبوقة للأسواق في أوروبا والشرق الأقصى والولايات المتحدة، لجذب المشترين لشراء النفط السعودي، على حساب الموردين الآخرين.

وبحسب وكالة أنباء "بلومبرج" للأنباء، أبلغت السعودية بعض أطراف القطاع الخاص في الأسواق أنها قد ترفع سقف إنتاجها إذا لزم الأمر، ليصل إلى مستوى قياسي يبلغ 12 مليون برميل يوميا، وفقا لمصادر مطلعة على المحادثات، والتي طلبت عدم الكشف عن هويتها لأجل حماية العلاقات التجارية.

وفي ظل تراجع الطلب على الخام بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، من شأن زيادة الإنتاج بمثل هذا المعدل أن تدفع أسواق النفط لحالة من الفوضى.

وعلى سبيل المثال، من المرجح زيادة إنتاج المملكة من النفط إلى أكثر من 10 ملايين برميل يوميا بداية من شهر أبريل المقبل، من حوالي 9.7 مليون برميل يوميا الشهر الجاري، بحسب المصادر المطلعة.

وقال مدير صندوق تحوط سلعي، طلب عدم الكشف عن اسمه بسبب حساسية الموقف: "في سوق النفط، يعادل هذا إعلان الحرب".

ويمكن أن تكون استراتيجية الصدمة والرعب التي تبنتها المملكة محاولة لإلحاق أقصى قدر من المعاناة بروسيا وغيرها من المنتجين بأسرع ما يمكن، في محاولة لإعادتهم إلى طاولة المفاوضات، ثم يلي ذلك عكس اتجاه الإنتاج والبدء في خفضه سريعا إذا تم التوصل إلى اتفاق.

وأغلق خام برنت، وهو المؤشر الرئيسي لتسعير النفط العالمي، أمس الأول الجمعة على انخفاض بنسبة 9.4 بالمئة، وهو أكبر انخفاض يومي له منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008، ليستقر عند 45.27 دولار للبرميل.

وتمثل زيادة الإنتاج والتخفيضات الكبيرة تصعيدًا كبيرًا من وزير النفط السعودية، الأمير عبد العزيز بن سلمان، بعدما رفض نظيره الروسي ألكسندر نوفاك خلال اجتماع تحالف "أوبك بلس" قبل يومين في فيينا مقترحا بخفض جماعي للإنتاج. وعقب انهيار المحادثات، قال نوفاك إن كل دولة تتمتع بالحرية في ضخ ما تشاء من النفط بداية من نهاية شهر مارس الجاري.

وقال الدكتور إيمان ناصري، العضو المنتدب لمنطقة الشرق الأوسط في شركة فاكتس جلوبال انرجي الاستشارية للنفط: "المملكة العربية السعودية الآن تخوض حرب أسعار شاملة".

وأضافت "بلومبرج" أنه في ظل تراجع معدلات استهلاك وقود الطائرات والبنزين والديزل على نحو متسارع بسبب التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا، تتعرض أسواق الطاقة الآن لصدمة متزامنة في العرض والطلب.

وبعد فشل المحادثات بين أوبك وحلفائها، بشأن المزيد من خفض سقف الإنتاج، أمس الأول الجمعة، ردت الرياض خلال ساعات بخفض أسعار ما يعرف باسم البيع الرسمي، وقدمت تخفيضات قياسية لكميات من الخام التي تبيعها في جميع أنحاء العالم، وفقا لنسخة من الأسعار اطلعت عليها "بلومبرج نيوز". وقال مصدر مطلع على الأمر إن شركة أرامكو السعودية حددت الأسعار، لكن من المرجح أن يتم التواصل الرسمي بينها وبين العملاء غدا الاثنين.

ولم ترد وزارة الطاقة السعودية على طلب بالتعليق على التقرير.

وعلى مدار الشهر الماضي، التزمت السعودية بخفض سقف الإنتاج المتفق عليه في إطار "أوبك بلس"، أي 2.1 مليون برميل يوميا. وعلاوة على ذلك، قيدت المملكة "طوعا" سقف إنتاجها بشكل أكبر في محاولة لتعزيز الأسعار. وعندما ينتهي الاتفاق الساري حاليا بنهاية الشهر الجاري، ستكون الرياض حرة في أن تضخ من النفط ما تشاء.

ودفعت السعودية خلال اجتماع "أوبك بلس" في فيينا أمس الأول الجمعة باتجاه خفض إضافي في الإنتاج بمقدار 1.5 مليون برميل يوميا لمواجهة التراجع في الطلب على الخام بسبب التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا. ولكن المناقشات باءت بالفشل، وتلاها رد الفعل القوي من الرياض.