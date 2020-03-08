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تراجع مؤشر السوق السعودي اليوم الأحد بأكثر من 500 نقطة عند 6920 نقطة (- 7.3%)، وسط تداولات نشطة بلغت نحو 3.4 مليار ريال (الدولار يساوي 75 .3 ريال)، وذلك بعد مرور نحو ساعتين من الافتتاح وذلك بالتزامن مع هبوط اسعار النفط.

ويأتي انخفاض السوق السعودي بالتزامن مع هبوط أسعار النفط والأسواق العالمية وذلك مع تزايد المخاوف بشأن تفشي فيروس كورونا إضافة إلى خروج موسكو من اتفاق أوبك +.

وتشهد الجلسة تراجعًا جماعيًا للأسهم المتداولة يتقدمها سهما "سابك" و"مصرف الراجحي" 10ر72 0 ريال (- 8 بالمئة ) للأول وعند 57 ريالًا (- 7 %) للثاني.

وتراجع سهم "أرامكو السعودية" دون سعر الاكتتاب لأول مرة، عند 95ر30 ريال (- 6 %).

ويتداول العديد من الأسهم على تراجع بالنسبة القصوى أو قريبا منها، منها "بترورابغ" و"مهارة" و"سيرا"و"المجموعة السعودية" و"العربي الوطني".

في المقابل، يتداول سهم "اللجين القابضة" على ارتفاع طفيف بأقل من 1 % عند 15ر 33 ريال.

وتشهد عدة أسهم تداولات نشطة مقارنة بمتوسط التداولات لآخر ثلاثة أشهر.