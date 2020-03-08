الكهرباء: 24 مليون جنيه لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالإسماعيلية خلال 3 سنوات

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن شركة القناة لتوزيع الكهرباء قامت بتنفيذ أعمال توسيع وإحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية في قطاع الإسماعلية؛ بهدف تحسين الخدمة للمشتركين ضمن خطتها الطموحة منذ عام 2017 وحتى 31 يناير 2020، بتكلفة بلغت 24 مليونا و772 ألف جنيه.

وذكرت الوزارة - في بيان اليوم - أنه تم إحلال وتجديد عدد من المهمات تضمنت: عدد 255744 متر موصلات جهد منخفض، و26321 كجم موصلات جهد متوسط، و5621 متر كابلات جهد منخفض، و16135 متر كابلات جهد متوسط، و976 عمود جهد منخفض، و278 عمود جهد متوسط، و12 محول قدرات مختلفة، و6 أكشاك كاملة بالمحول، و2 كشك فارغ، و5 موزعات حلقية، و11 صندوق توزيع جهد منخفض، و3 سكينة ثلاثية.

وفيما يتعلق بموقف الضبطية القضائية ومحاضر سرقات التيار، أوضحت الوزارة أنه تم تحرير 3877 محضرا، وبلغ عدد المحاضر التى تم تحريرها من خلال شرطة الكهرباء 17775 محضرا.

وبالنسبة لمراكز خدمة الشباك الواحد، أشارت إلى أنه "جرى تطبيق المنظومة لعدد (29) مركز خدمة، ويتم تطبيق خدمة (121) لتلقي شكاوي المواطنين، وبلغ عدد الشكاوي التجارية خلال فترة تطبيق المنظومة 1353 شكوى فقط من إجمالي عدد المشتركين في قطاع الاسماعيلية خلال 28 شهرا، وقد تم الرد عليها وحلها بنسبة 100%، ويوجد رقم لتلقي الشكاوي مفعل علي الـwhatsapp وهو 01270003430".

جدير بالذكر أنه جرى تطوير جميع الهندسات بقطاع الإسماعيلية البالغ عددها 14 هندسة، وهي تغطي مدينة الإسماعيلية، مركز أبو صوير، مركز القصاصين، مركز التل الكبير، مركز القنطرة غرب، مركز القنطرة شرق، مركزفايد، والقري والعزب التابعة لهذه المراكز.