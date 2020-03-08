لشبونة يهزم أفيس بثنائية نظيفة في الدوري البرتغالي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

فاز فريق سبورتنج لشبونة على ضيفه ديسبورتيفو أفيس 2 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري البرتغالي لكرة القدم، والتي شهدت أيضا تعادل جل فيسنتي مع سانتا كلارا 1-1 وتعادل بيلينينسيش مع ضيفه فاماليكاو سلبيا، وفوز موريرينسي على ماريتيمو 2 - صفر.

وسجل هدفي لشبونة أندراس سبورار في الدقيقة 62 ولوسيانو فيتو في الدقيقة 67 من ركلة جزاء.

وشهدت المباراة طرد لاعبا أفيس روبين ماسيدو ولويز فيرناندو في الدقيقتين 11 و20.

ورفع لشبونة رصيده إلى 42 نقطة في المركز الرابع، وتوقف رصيد أفيس عند 13 نقطة في المركز الثامن عشر الأخير.

وفي المباراة الثانية، تعادل جل فيسنتي مع سانتا كلارا 1-1.

وتقدم جل فيسنتي عن طريق بوزيدار كراييف في الدقيقة 49 وتعادل تياجو سانتانا لسانتا كلارا في الدقيقة 74.

ورفع جل فيسنتي رصيده إلى 32 نقطة في المركز التاسع، كما رفع سانتا كلارا رصيده إلى 30 نقطة في المركز العاشر.

المباراة الثالثة، خيم التعادل السلبي على مباراة بيلينينسيش وضيفه فاماليكاو.

وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي اتيحت لهما أمام المرميين ليحصل كل منهما على نقطة.

ورفع بيلينينسيش رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثالث عشر، كما رفع فاماليكاو رصيده إلى 37 نقطة في المركز السادس.

وفي المباراة الرابعة، فاز فريق موريرينسي على ضيفه ماريتيمو 2 - صفر .

وسجل هدفي موريرينسي كل من فابيو أبرو وفيليبي سواريز في الدقيقتين 26 و53.

ورفع موريرينسي رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثامن، وتوقف رصيد ماريتيمو عند 24 نقطة في المركز الخامس عشر.