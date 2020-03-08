حكومة جورجيا والمعارضة تتوصلان إلى اتفاق بشأن قواعد الانتخابات

توصل الحزب الحاكم في جورجيا "الحلم الجورجي" والمعارضة إلى اتفاق بشأن قواعد جديدة للانتخابات قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في وقت لاحق من العام الجاري.

وكانت المعارضة قد نظمت سلسلة من المسيرات والاحتجاجات متعهدة بعرقلة الانتخابات إلى أن تتم تلبية طلبها بإجراء انتخابات حرة ونزيهة. وأكد جورجي فاشادز أحد قادة المعارضة اليوم السبت أنه تم التوصل إلى اتفاق، وفقا لوكالة (بلومبرج) للأنباء.

وينص الإصلاح الانتخابي على تطبيق تركيبة 120/30، حيث سيتم انتخاب 120 نائبا من خلال القوائم الحزبية باستخدام التمثيل النسبي وانتخاب 30 نائبا باستخدام نظام أغلبية. كما تم الاتفاق على أن تكون عتبة التمثيل في البرلمان هي 1 بالمئة، فضلا عن ضرورة الحصول على 40 بالمئة من مقاعد البرلمان لتشكيل الحكومة.

ويأتي الاتفاق في أعقاب فشل الحكومة في تمرير تعديلات دستورية كانت ستسمح بتطبيق نظام تصويت نسبي فقط.

ورحبت السفارات الأوروبية والأمريكية بالاتفاق، الذي يتعين أن يوافق عليه البرلمان.