 محافظة الجيزة: غلق جزئي لطريق الواحات في الاتجاهين لمدة 7 أيام لتنفيذ أعمال مرافق - بوابة الشروق
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محافظة الجيزة: غلق جزئي لطريق الواحات في الاتجاهين لمدة 7 أيام لتنفيذ أعمال مرافق

أ ش أ
نشر فى : الأحد 8 مارس 2020 - 11:29 م | آخر تحديث : الأحد 8 مارس 2020 - 11:29 م

نوهت محافظة الجيزة عن قيام الإدارة العامة لمرور الجيزة وبالتعاون مع جهاز مدينة 6 أكتوبر بتنفيذ أعمال الربط الخاصة بكابلات كهرباء "مول مصر" مع مدينة الإنتاج الإعلامي مما يضطرهما لإغلاق طريق الواحات والطريق البطئ بالاتجاهين جزئيا.

وأوضحت المحافظة - في بيان اليوم الأحد - أن الأعمال تتضمن غلق جزئى لطريق الواحات فى الاتجاهين تحديداً أمام مول مصر لمدة 7 أيام إبتداء من غد الاثنين حتى الأحد المقبل على أن تكون الأعمال من الساعة 12 صباحاً وحتى الساعة الـ 5 صباحاً دون تعطيل للحركة المرورية.

ووجه أحمد راشد محافظ الجيزة الجهات المسئولة عن الأعمال بسرعة تنفيذ الأعمال وإعادة الشئ لأصله وإعادة فتح الطريق أمام حركة المرور بصورة طبيعية فور الإنتهاء ، مشدداً على الالتزام بالمواعيد المعلنة دون تأخير وأن يتم نشر اللجان المرورية واللوحات الإرشادية لإرشاد المركبات بمحيط مناطق الأعمال.

وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين بالالتزام بتعليمات اللوحات ولجان المرور لتفادي التكدسات.

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