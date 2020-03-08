نقيب المهندسين يناقش ضوابط القبول بالتعليم الهندسي مع الأعلى للجامعات

التقى المهندس هاني ضاحي نقيب مهندسي مصر مع لجنة قطاع التعليم الهندسي بالمجلس الأعلى للجامعات بالأكاديمية البحرية بالإسكندرية، لاستكمال مناقشة ضوابط القبول بالتعليم الهندسي من ناحية الإعداد والحد الأدني لمجموع الطالب في الثانوية العامة أو ما يعادلها.

وقال ضاحي -بحسب بيان للنقابة العامة-، إن هناك أعداد زائدة من الخريجين عن احتياج سوق العمل، لافتا إلى مدى تأثير ذلك بالسلب على المهنة.

كما شهد اللقاء مناقشة أسلوب المعادلات لدرجة البكالوريوس للعلوم الهندسية وبحث إمكانية عقد امتحان لإجراء المعادلات أسوة بما تم دوليا لتكون المعادلة قياسا حقيقا للخريجين.

ولفت البيان إلى أنه تم الاتفاق على التنسيق الدائم بين اللجنة ونقابة المهندسين للوصول إلى التطور الأمثل لخريجي التعليم الهندسي في مصر من كافة النواحي وضوابط القبول للفترات القادمة بما يحقق مصلحة الطالب والمهنة والوطن.

وأشارت النقابة إلى عقد عدة اجتماعات مع لجنة التعليم الهندسي بالمجلس الأعلى للجامعات ووزير التعليم العالي أسفرت عن وقف إصدار أي تراخيص جديدة للمعاهد الهندسية الخاصة لمدة 5 سنوات.

كما تم إصدار تعليمات للمجلس الأعلى للجامعات بإعادة تقييم وضع المعاهد الحالية من عدة محاور منها البنية التحتية والتدريس وهيئة التدريس والمناهج وساعات الدراسة وأسلوب الامتحان وانتظام الطلاب.

وأشار البيان إلى أن النقابة تجري حاليا دراسة لتحديد احتياجات سوق العمل من المهندسين بالتعاون مع الجهات المعنية للدولة.