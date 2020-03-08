يرى الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، أن فريقه لعب بشكل جيد للغاية في ديربي مانشستر مساء اليوم على ملعب أولد ترافورد.

وانتهى اللقاء بفوز مانشستر يونايتد على مانشستر سيتي بثنائية نظيفة، بتلك النتيجة تشتعل المنافسة على المركز الرابع بين اليونايتد وتشيلسي وتوتنهام وولفرهامبتون وشيفيلد يونايتد.

وتحدث جوارديولا عن أداء الفريق في تصريحات نقلتها شبكة " سكاي سبورت " العالمية قائلا : " كانت مباراة جيدة ولعبنا بطريقة جيدة، في الشوط الأول افتقدنا الحدة الهجومية في الثلث الأخير من الملعب ثم تلقينا هدفًا ".

وأردف: " الشوط الثاني كنا أفضل من الشوط الأول، بشكل عام حافظنا على أسلوبنا وهويتنا، مانشستر يونايتد دافع بشكل جيد للغاية واعتمدوا على الهجمات المرتدة عن طريق جيمس ومارسيال ".

واختتم تصريحاته بالدفاع عن حارسه إديرسون بعد الخطأ الفادح الذي ارتكبه خلال الهدف الثاني ليونايتد قائلا:" مهما حصل سيبقى حارس استثنائي ".

وبهذه النتيجة تجمد رصيد مانشستر سيتي حامل اللقب عند 57 نقطة في المركز الثاني بفارق 25 نقطة عن ليفربول المتصدر، فيما رفع الشياطين الحمر رصيده إلى النقطة 45، في المركز الخامس.