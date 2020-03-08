عقد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اجتماعًا لمناقشة الموقف التنفيذي، للخطة الاستثمارية للعام 2019/2020 ، للوقوف على نسب تنفيذ الأعمال والمعوقات، ومناقشة المقترحات والحلول المناسبة لها للإسراع في نسب تنفيذ مشروعات استكمال المرافق، والبنية التحتية والإسراع في إعادة الشئ لأصله، ورفع كفاءة الشواطئ.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده، اليوم الأحد، بديوان المحافظة، حيث استعرض مدير عام التخطيط والمتابعة، الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية في عدد من القطاعات بالمحافظة.

وأكد «المحافظ» ضرورة تضافر جميع الجهود وتحديد الدور المنوط لكل جهة، والتنسيق بين جميع الجهات والمديريات المعنية للانتهاء من كل المشروعات بشوارع المحافظة، مع استكمال توصيل المرافق والبنية التحتية للإسراع في إعادة الشئ لأصله؛ للبدء في رصف الشوارع التي انتهى توصيل المرافق لها، تيسيرًا على المواطنين وقبل بداية الصيف القادم.

ووجه بضرورة إعداد بيان بجميع المشروعات الجاري تنفيذها بالفعل وكل الأعمال المتبقية وتحديد اولويات التنفيذ.

كما شدد على ضرورة المتابعة المستمرة للأعمال للانتهاء منها في التوقيتات المحددة وبالجودة والمواصفات المطلوب، موجهًا بتكليف الشركة المنفذة لطريق القصر- عجيبة بتلافى كل السلبيات والهبوط الأرضي بالطريق، وإصلاحه بشكل يليق به كواجهة سياحية بالمحافظة، ويؤدى إلى عدد من الشواطئ الهامة والشهيرة بمطروح.

وأكد دعم مجلس المدينة بمبلغ 5.5 مليون جنيه لرفع كفاءة الشواطئ؛ لإظهار المحافظة فى أبهى صورها أمام ضيوفها وزوارها خلال موسم الصيف.

وتابع موقف أعمال تطوير عمارات الكيلو 4، موجهًا بتذليل جميع المعوقات التي تعترض سير العمل بالتنسيق بين الجهات المعنية لإنجاز الأعمال بالتوقيتات الزمنية المحددة.