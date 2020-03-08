آلاف الباكستانيات تشاركن في مسيرات بجميع أنحاء البلاد رفضا للتحرش

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احتشد آلاف من النساء الباكستانيات في أنحاء متفرقة من البلاد اليوم الأحد، متحدية ردود الفعل العنيفة وتحذيرات من جماعات يمينية تطالب بإلغاء هذا الحدث "الفاحش".

وتم تنظيم المسيرات في جميع المدن الكبرى، حيث شارك آلاف من النساء والرجال والأطفال ويحملون لافتات تحمل شعارات ضد التحرش الجنسي وزواج الأطفال وعدم إتاحة فرص متساوية.

وقالت الناشطة الحقوقية، فارزانا باري، خلال مسيرة في العاصمة: "دعونا نحطم النظام الأبوي (الخاضع لسيطرة الرجال) ونحرر النساء من القمع".

وفي إسلام أباد، قذف طلاب من إحدى المؤسسات الدينية، المشاركين في المسيرة بالحجارة، رغم تعهد السلطات بتأمين المسيرة.

وتعارض الجماعات الإسلامية والأحزاب السياسية اليمينة المسيرة بدافع الاعتقاد بأن المرأة تتمتع بالحقوق المنصوص عليها في الإسلام.