تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا في السعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، ظهور نتائج مخبرية تؤكد إصابة ثلاث مواطنات ومواطن بفيروس كورونا الجديد COVID19.

وقالت الوزارة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن ثلاث حالات من الحالات الأربع نتجت عن مخالطة لحالات معلنة سابقا كانت قادمة من إيران، أما الحالة الرابعة فهي لمواطن قادم من إيران عبر الإمارات العربية المتحدة، ولم يُفصح عند المنفذ السعودي عن وجوده في إيران، وبذلك يصبح مجموع الحالات المؤكدة داخل المملكة 11 حالة.

وأكدت الوزارة، أن الحالات معزولة حاليا وجارٍ التعامل معها وتقديم الخدمة الصحية وفق الإجراءات الصحية المعتمدة، علما بأن جميع الحالات هم من سكان محافظة القطيف.

وأهابت الصحة، بكل من كان في مناطق موبوءة بالتواصل فورا مع مركز "تواصل الصحة 937" للحصول على النصائح التي تحميه وتحمي أسرته والمجتمع.

وأوصت بالتواصل في حال رغبة أي شخص في الاستفسار عما يخص الفيروس، مشددة على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.